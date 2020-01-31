الحشد الشعبي يعثر على كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الارهابية غربي الانبار

2020/01/31 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الجمعة، على كدس عتاد لعناصر داعش بعملية امنية غرب الانبار.وقال نائب قائد عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي احمد نصر الله في بيان حصلت عله “العهد نيوز”، ان “قوة من عمليات الانبار والاستخبارات واللواء 13 في الحشد الشعبي نفذوا عملية امنية غرب الانبار ما اسفرت عن العثور […]

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