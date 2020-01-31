صحيفة : أبو ظبي زودت حفتر بثلاثة آلاف طن معدات عسكرية

2020/01/31 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت صحيفة “إنتلجنس أونلاين” الفرنسية، أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، زود اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بـ 3 آلاف طن من المعدات العسكرية خلال أسبوعين بهدف مواصلة القتال ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.وقالت الصحيفة المعنية بشؤون الاستخبارات، الجمعة، إن “ما زود به ولي عهد أبوظبي قوات حفتر […]

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