5 أطعمة تساعد على توازن السكر في الجسم

2020/01/31 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت أخصائية تغذية بريطانية عن أفضل 5 وجبات غذائية تساعد في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم وتجنب الرغبة الشديدة في تناول السكريات.وقالت الأخصائية البريطانية لصحيفة “ديلي ميل” المحلية، “من الطبيعي الشعور أحيانا برغبة شديدة في تناول السكريات، ولكن المشكلة هي عندما تحدث بشكل متكرر أكثر من المعتاد”.وأضافت الأخصائية “إذا […]

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