الحشد الشعبي يكشف تفاصيل هجوم داعش في الأنبار

2020/01/31 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله، اليوم الجمعة، عن تصدي قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش غربي المحافظة.

وقال نصر الله إن "قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم داعش الارهابي ضمن قاطع مسؤولية اللواء في منطقة (صواب) باتجاه منطقة (الحلكوم) جنوب قضاء القائم"، حسب موقع الحشد الشعبي.

وأضاف، أن "عملية التصدي للهجوم استمرت لفترة من الزمن، قبل ان يتم دحر القوة الإرهابية المهاجمة"، مؤكدا أن "قوات الحشد الشعبي ستكون دائماً بالمرصاد لأي قوة من الدواعش اينما تواجدت في اي قاطع من قواطع العمليات".

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