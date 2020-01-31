بعد “كورونا”.. “لاسا” وباء قاتل جديد يظهر في نيجيريا

2020/01/31 | 22:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ظهرت مؤخرا في نيجيريا حمى قاتلة تسببت في وفاة 41 شخصا حتى الآن، عرفت باسم حمى “لاسا”.، وذلك بالتزامن مع ظهور وباء “كورونا” في الصين.وقالت وزارة الصحة النيجيرية، بأن الحمى المذكورة أودت بحياة 41 شخصا خلال شهر، فضلا عن إصابة 258 آخرين.وأوضحت الوزارة أن “لاسا” تنتقل إلى البشر من خلال […]

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