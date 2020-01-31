صحة كربلاء تنفي تسجيل أي اصابات بالكوادر الصينية المتواجدة في المحافظة

2020/01/31 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مسؤولة في صحة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابة بالكوادر الصينية بفايروس كورونا، من العاملين في مصفى المحافظة؟ وقالت زينب المعمار، مديرة شعبة السيطرة على لأمراض الانتقالية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء، انها “تنفي تسجيل 4 إصابات في الكوادر الصينية العاملة في مصفى كربلاء النفطي”.انتهى..م.ر

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