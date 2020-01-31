القضاء الأعلى: لا يُعتد بأي قرار تصدره المحكمة الاتحادية

2020/01/31 | 22:32 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أفادت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية بأن نصاب المحكمة الاتحادية العليا غير مكتمل، مؤكدة انه لا يعتد بأي قرار يصدر عنها وهي غير مكتملة النصاب، في حين دعا النائب يوسف الكلابي، رئيس الجمهورية برهم صالح، الى عرض أعضاء المحكمة على لجنة

طبية.

وأوضح بيان للقضاء الاعلى، تلقته «الصباح»، ان «الهيئة الـــعامة لمحكمة التمييز الاتحادية أصدرت فـــي جلستها المـــنعقدة بتاريــــخ 27 /1 / 2020 قرارا بالاتفاق على ان ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا وهي غير مكتملة النصاب القانوني بموجب احكام المادتين 3 و5 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 لا يعتد به وغير ملزم».

واضاف البيان ان «الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت المادة 97 من قانون ادارة البلديات نافذة وغير ملغية لان قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغائها غير مستوفي الشكل القانوني المنصوص عليه في المادتين 3 و5 من قانون المحكمة لان نصاب المحكمة غير مكتمل ولا يعتد بأي قرار صادر عنها وهي غير مكتملة النصاب».

وفي السياق نفسه، وجه النائب يوسف الكلابي، كتابا لرئيس الجمهورية قال فيه: «بناءً على المادة 67 من الدستور العراقي، ولما حدث في الأيام الماضية من جدل بخصوص المحكمة الاتحادية العليا وحيث ان المحكمة (وبناءً على اختصاصها) تمثل قراراتها قوة الدستور ويجب الالتزام بها، ولأهمية الدور الملقى على عاتق أعضاء المحكمة، ولصدور عدد من القرارات أثير عليها ملاحظات من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري، عليه أرجو من رئيس الجمهورية ومن منطلق واجبكم في حماية الدستور ومؤسساته إحالة القضاة أعضاء المحكمة على لجنة مختصة لبيان أهلية أعضاء المحكمة كون أصغرهم يبلغ من العمر 69

عاماً».

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