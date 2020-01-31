محافظة بغداد: حسابات ٢٠١٩ وراء تأخر رواتب المعلمين

2020/01/31 | 22:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

عزت محافظة بغداد اسباب تأخر اطلاق رواتب المعلمين والمدرسين الى تأخر المديريات في بغداد باعداد الحسابات الختامية للعام الماضي 2019

واوضح النائب الاداري لمحافظ بغداد كريم خلف محمد في تصريح خص به “الصباح” “ان وزارة المالية لا تصرف الرواتب الى اي مؤسسة ما لم تتسلم حساباتها الختامية للعام الماضي..



الامر الذي حصل مع رواتب المعلمين والمدرسين الذين لم يتسلموا رواتب شهر كانون الثاني حتى الان.

واشار الى ان المحافظة وجهت المديريات الست للتربية في بغداد بالاسراع في حسم الحسابات من اجل تسليمها الى وزارة المالية.



منوها بان المديريات استجابت لذلك وانجزت الحسابات من اجل تسليمها الى المحافظة التي ترفعها بدورها الى المالية.

واكد نائب المحافظ ان الرواتب ستطلق في غضون الايام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من انجاز جميع الاجراءات الروتينية.

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