خلية الاعلام الحكومي تصدر 4 قرارات بشأن فيروس كورونا

2020/01/31 | 22:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، مساء اليوم الجمعة، عن توصيات احترازية اتخذتها اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "اجتمعت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد والذي ظهر في الصين، برئاسة وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي وبحضور ممثلي الجهات والوزارات المعنية وخبراء من مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق".

وأضافت "وبعد ورود توصيات منظمة الصحة العالمية وأخذ رأي الجهات الفنية والعلمية المختصة والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لكون ان المرض تحول من وباء في منطقة محدودة الى خطر صحي عالمي".

وبينت أن اللجنة أوصت بـ"اتخاذ جميع الإجراءات الصحية للتأكد من سلامة جميع الوافدين من الصين بشكل مباشر او غير مباشر الى الأراضي العراقية ومن المنافذ الحدودية كافة في الوقت الحاضر لحين ورود مستجدات حول الموضوع".

وأكدت اللجنة، بحسب البيان، على "المضي في متابعة اوضاع الرعايا العراقيين وبذل اقصى الجهود لنقلهم الى مناطق آمنة اخرى لحين التأكيد من قبل الجهات الصحية على سلامة نقلهم".

وتابعت "نطمئن المواطنين انه لم تسجل حالات إصابة عند العراقيين في الصين او في أية بقية الدول كما لم تسجل أية إصابة حالات في العراق ايضاً".

ودعت اللجنة العليا وسائل الإعلام الى "توخي الدقة والحذر من إثارة الاشاعات واخذ المعلومات من المراجع الصحية الرسمية وان الحكومة العراقية تتابع المستجدات اولا بأول".

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