مدير مطار البصرة الدولي يعلن صدور امر بعدم دخول اي وافد من الصين للعراق

2020/01/31 | 22:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير مطار البصرة الدولي سمير يونس، اليوم الجمعة، صدور أمر بعدم دخول أي صيني أو وافد من الصين إلى العراق.

وقال يونس في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "امرا صدر بعدم دخول أي صيني او وافد من الصين الى العراق".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، اعلنت اليوم الجمعة، إصدارها تعميما على شركات الطيران العاملة في مطارات البلاد، بشأن القادمين من الصين أو باقي دول شرق آسيا، مشيرة إلى وجود فرق طبية في المطارات تقوم بفحص القادمين من الصين.

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