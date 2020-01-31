المجموعات المسلحة الموالية لتركيا تستخدم مدنيين معرة النعمان كـ “درع بشري”

2020/01/31 | 22:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل تقدم الجيش العربي السوري المستمر في محافظة إدلب بدأت تركيا تصعيد الوضع الإعلامي.وتنشر وسائل الإعلام التركية والمعارضة السورية المعلومات حول سقوط الضحايا بين المدنيين نتيجة الغارات من […]

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