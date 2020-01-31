مهلة رئيس العراق تنتهي.. لماذا عاد الصدر للتظاهرات؟

2020/01/31 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في خطوة مفاجئة، عاد أنصار التيار الصدري للتوافد إلى ساحات الاحتجاج وسط بغداد ومحافظات جنوب العراق، بدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر، الجمعة، بعد أسبوع واحد على قرار ترك الحراك الشعبي والانسحاب من المظاهرات وعدم التدخل فيها سلبا أو إيجابا.عودة الصدر إلى الاحتجاجات أثارت تساؤلات حول تزامنها مع قرب انتهاء المهلة التي […]

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