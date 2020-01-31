صحة البصرة: تم عزل جميع الصينيين الوافدين الى المحافظة بمساعدة جهاز المخابرات

2020/01/31 | 22:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير دائرة صحة محافظة البصرة، عباس التميمي، اليوم الجمعة، عزل “الصينيين” الوافدين للمحافظة بالاستعانة بجهاز المخابرات”.وقال التميمي، في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “تواجد الصينيين في محافظة البصرة بالوقت الراهن يشكل خطراً على المواطنين في المحافظة حيث لوحظ تواجدهم في بعض مناطق البصرة، وقد قدمنا مقترحاً للجهات المعنية طلبنا به منع دخولهم […]

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