وزير الاثار يتفقد قباب اضرحة آل البيت بالمنيا

2020/01/31 | 22:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار و اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بعد أداء شعائر صلاة الجمعة اليوم القباب الاثرية لأضرحة آل البيت الموجودة بمنطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا و ذلك للوقوف على حالتها الراهنة حيث أصدر وزير السياحة والآثار أوامره بالبدء الفوري لمشروع درء الخطورة و […]

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