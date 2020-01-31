الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش غربي الأنبار

2020/01/31 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله، الجمعة، عن تصدي قوات اللواء 18 في الحشد لهجوم شنه تنظيم داعش غربي المحافظة.

وقال نصر الله في تصريح نقله موقع "الحشد الشعبي"، إن "قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي تصدت لهجوم شنه فلول تنظيم داعش الارهابي باتجاه أحد السواتر ضمن قاطع مسؤولية اللواء".

وأضاف، أن "عملية التصدي للهجوم استمرت لفترة من الزمن قبل ان يتم دحر القوة الإرهابية المهاجمة"، مؤكدا أن "قوات الحشد الشعبي ستكون دائما بالمرصاد لأي قوة من الدواعش اينما تواجدت في اي قاطع من قواطع العمليات".

بغداد اليوم- بغداد

طالب الناطق الرسمي للجبهة التركمانية العراقية‎ ، محمد سمعان، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، بسد الثغرة الأمنية في جنوب كركوك.

وقال سمعان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، القبض على مسؤولي الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن ‎:مفارز شعبة الاستخبا

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، بتكليف اللواء الركن عامر صدام المالكي بمنصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الداخلية قررت تكليف اللواء الركن عامر صدام المال

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