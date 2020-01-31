مطار البصرة الدولي يقرر منع اي شخص يحمل الجنسية الصينية من الدخول للعراق

2020/01/31 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلن مدير مطار البصرة الدولي، سمير يونس، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، صدور امر بعدم دخول اي شخص يحمل الجنسية الصينية للعراق .

وقال يونس في بيان مقتضب، إن "سلطة المطار الامنية وجهت بعدم استقبال أي شخص يحمل الجنسية الصينية إلى العراق".

وفي وقت سابق، أعلن مدير دائرة صحة محافظة البصرة، عباس التميمي، الجمعة (31 كانون الثاني، 2020) عزل ’’الصينيين’’ الوافدين للمحافظة بالاستعانة بجهاز المخابرات.

وقال التميمي، في بيان، ان "تواجد الصينيين في محافظة البصرة بالوقت الراهن يشكل خطراً على المواطنين في المحافظة حيث لوحظ تواجدهم في بعض مناطق البصرة، وقد قدمنا مقترحاً للجهات المعنية طلبنا به منع دخولهم من المنافذ الحدودية الى المحافظة كافة، في الوقت الحالي"، مشيراً الى انه "سيتم منع كافة العاملين في الشركات الصينية في البصرة الخروج خارج من اماكن عملهم لحين كافة الفحوصات الطبية لهم".

واشار الى انه "سيتم بالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي بعزل اي وافد من الصين عبر المنافذ الحدودية لحين اجراء الفحوصات التي تؤكد خلوهم من اي أعراض لمرض كورونا"، مبيناً انه "في حال حدوث اي حالة طارئة يتم معالجتها في اماكن المفارز الطبية الموجودة لدى الشركات الصينية بعيداً عن مستشفيات البصرة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس 30 كانون الثاني الجاري، أن الوباء يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، مشيرة إلى أن الفيروس أصاب الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين.

وأصدرت دائرة صحة محافظة البصرة، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بخصوص معلومات تحدثت عن احتجاز سبعة صينيين يشتبه بإصابتهم بفايروس كورورنا.

وذكرت الدائرة في بيان ان "مصادر عبر وسائل التواصل الاجتماعي اشارت عن احتجاز سبعة صينيين ومعهم موظف عراقي الجنسية كان على تماس بهم في احد المواقع النفطية التابعة لشركة CPECC بمحافظة البصرة للاشتباه بإصابتهم بفايروس كورورنا".

وأضافت الدائرة "ومن هنا نود ان نوضح ان هذه الانباء (كاذبة وعارية عن الصحة)".

وطالبت الدائرة وسائل الاعلام "بتوخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من الموقع الرسمي لدائرة صحة البصرة ".

بغداد اليوم- كربلاء

نفت مسؤولة في صحة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابة بالكوادر الصينية بفايروس كورونا، من العاملين في مصفى المحافظة؟

وقالت زينب المعمار، مديرة شعبة السيطرة على الأمراض الإنتقالية في قسم&nb

بغداد اليوم- ذي قار

نفت دائرة صحة ذي قار ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود حالتين اصابة بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري، في بيان ان "المحافظة لم تسجل اي حالة اشتباه او اصابة بفايروس الكورونا وان الدائرة ا

بغداد اليوم-البصرة

أعلن مدير دائرة صحة محافظة البصرة، عباس التميمي، الجمعة (31 كانون الثاني، 2020) عزل ’’الصينيين’’ الوافدين للمحافظة بالاستعانة بجهاز المخابرات.

وقال التميمي، في بيان، ان "تواجد الصينيين

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