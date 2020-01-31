اللجنة الوزارية العليا تؤكد عدم اصابة اي عراقي داخل البلد او خارجه

2020/01/31 | 22:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ناقشت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد ، برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي، اليوم الجمعة، الاجراءات اللازمة لمنع وصول الوباء الى العراق ،بحضور ممثلي الجهات والوزارات المعنية وخبراء من مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق.وقال بيان عن خلية الاعلام الحكومي ان اللجنة اطلعت على توصيات منظمة الصحة العالمية، وأخذت […]

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