الاعلام الرقمي يكشف عن تسريب معلومات شخصية لألاف العراقيين المتقدمين للحج

2020/01/31 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز الاعلام الرقمي، اليوم الجمعة، عن تسريب بيانات الاف العراقيين المتقدمين للحج، مؤكداً أن البيانات التي تم نشرها تتضمن معلومات شخصية.واكد مركز الاعلام الرقمي DMC في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “المؤسسات الحكومية العراقية اخفقت مجددا في الحفاظ على امنها الرقمي، بعد ان تم تسريب البيانات الخاصة بالآف المتقدمين للحج من عوائل […]

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