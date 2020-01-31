وثيقة: إعمام إلى المحافظين بانهاء عمل مجالس المحافظات كافة

2020/01/31 | 22:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجهت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، اعماما الى المحافظين في كافة المحافزات، بتفيذ القانون الذي صوت عليه مجلس النواب والقاضي بانهاء عمل مجالس المحافظات.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، انهاء عمل مجالس المحافظات بالاعتماد على كتاب مجلس الوزراء وكتاب مجلس النواب واستنادا الى نص المادة 1 من قانون التعديل الثاني لقانون […]

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