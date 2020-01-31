من حمام المنقوشة في أيمن الموصل التي إستخدمها داعش للقتل، منظمة UPP الإيطالية تجمع مكوّنات نينوى في حوار جلسة حوار الأديان

2020/01/31 | 22:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار “تنوّعنا يعزّز وجودنا” أقامت منظمة “جسر إلى – UPP الإيطالية” ضمن مشروعها مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى جلسة حوار الأديان في أيمن الموصل – حمام المنقوشة بمشاركة رجال دين وشباب من كافة مكونات نينوى عصر هذا اليوم الجمعة المصادف 31 كانون الثاني 2020 .بدأت الجلسة بالترحيب …

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