الحشد يصد تعرضا لداعش الارهابي في الانبار

2020/01/31 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، أحمد نصرالله، اليوم الجمعة، تصدي قوات اللواء 18 في الحشد لهجوم شنه تنظيم داعش غربي المحافظة.وقال، نصر الله، في بيان نشره موقع الحشد، واطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي تصدت لهجوم شنه فلول تنظيم داعش الارهابي باتجاه أحد السواتر ضمن قاطع مسؤولية اللواء”.وأضاف، أن […]

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