#لمى محمد - صينية الفرن- بساطة 6-


#لمى محمد - صينية الفرن- بساطة 6-
2020/01/31 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد  مساء الصباح..

فعندكم ليل و عندنا نهار..

هل هناك من كناية إلهية في هذا؟  مساء الكنايات..

أين كنت من خمسة أيام… -أتظاهر… -تمزح؟ -لا فعلاً.. -احكِ لي ما حدث؟   خرجت مظاهرة ضد داعش و خرجت معها..

ثم أتى المتطرفون ففضوها..

و بعدها صار الجميع يهتف ضد اسرائيل، حتى قرر أحدهم أن يهتف ضد النظام..

انقسم الناس بين موالٍ و م......

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