2020/01/31 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد مساء الصباح..
فعندكم ليل و عندنا نهار..
هل هناك من كناية إلهية في هذا؟ مساء الكنايات..
أين كنت من خمسة أيام… -أتظاهر… -تمزح؟ -لا فعلاً.. -احكِ لي ما حدث؟ خرجت مظاهرة ضد داعش و خرجت معها..
ثم أتى المتطرفون ففضوها..
و بعدها صار الجميع يهتف ضد اسرائيل، حتى قرر أحدهم أن يهتف ضد النظام..
انقسم الناس بين موالٍ و م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - صينية الفرن- بساطة 6-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فعندكم ليل و عندنا نهار..
هل هناك من كناية إلهية في هذا؟ مساء الكنايات..
أين كنت من خمسة أيام… -أتظاهر… -تمزح؟ -لا فعلاً.. -احكِ لي ما حدث؟ خرجت مظاهرة ضد داعش و خرجت معها..
ثم أتى المتطرفون ففضوها..
و بعدها صار الجميع يهتف ضد اسرائيل، حتى قرر أحدهم أن يهتف ضد النظام..
انقسم الناس بين موالٍ و م......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - صينية الفرن- بساطة 6-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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