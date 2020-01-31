لمى محمد - صينية الفرن- بساطة 6

2020/01/31 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد مساء الصباح..فعندكم ليل و عندنا نهار..هل هناك من كناية إلهية في هذا؟ مساء الكنايات..أين كنت من خمسة أيام… -أتظاهر… -تمزح؟ -لا فعلاً.. -احكِ لي ما حدث؟ خرجت مظاهرة ضد داعش و خرجت معها..ثم أتى المتطرفون ففضوها..و بعدها صار الجميع يهتف ضد اسرائيل، حتى قرر أحدهم أن يهتف ضد النظام..انقسم الناس بين موالٍ و م......

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