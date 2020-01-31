وزيرة الصحة تتابع ميدانيا خطة التأمين الطبي لاستقبال المصريين القادمين من الصين

2020/01/31 | 23:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وزيرة الصحة: الوضع فى مصر مطمئن ولم يتم رصد أى حالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا المستجد تتابع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، ميدانيا، خطة التأمين الطبي لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة من يرغب […]

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