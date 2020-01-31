الحشد يتصدى هجوم لداعش غربي الانبار

2020/01/31 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله، تصدي قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي لهجوم شنه عناصر فلول تنظيم “داعش” الارهابي غربي المحافظة.

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