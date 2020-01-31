بعد ساعات من دعوة الصدر.. متظاهرون وناشطون ينقلون “شكاوى” من تعرض خيمهم للتهديد والاستيلاء!

2020/01/31 | 23:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تمض ساعات على عودة انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى ساحة التحرير، حتى برزت انباء وشكاوى عن تعرض بعض الخيم والمطعم التركي، إلا محاولات للاستيلاء بالقوة من قبل انصار الصدر، فيما لم يصدر احد من الصدريين توضيحا او نفيا لما يحدث.ورصدت “يس عراق”، تغريدات ومنشورات عدة، نقلت مشاهدات عن […]

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