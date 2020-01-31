قوات مكافحة الشغب تتقدم الى ساحة الخلاني

2020/01/31 | 23:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بان قوات مكافحة الشغب تقدمت نحو ساحة الخلاني.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "قوات مكافحة الشغب تقدمت نحو ساحة الخلاني".

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