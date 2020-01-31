2020/01/31 | 23:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد باشر انصار التيار الصدري، الجمعة، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط بغداد التي تشهد تظاهرات منذ تشرين الاول الماضي.وقال مراسل "كلكامش برس " في بغداد، إن انصار الصدر باشروا، قبل قليل، بالتوافد الى ساحة التحرير.ودعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إلى التوجه لساحة التحرير.

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