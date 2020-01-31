2020/01/31 | 23:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن ذكرت حصيلة جديدة للبنتاغون أن 64 أمريكياً أصيبوا في الهجوم الإيراني، مطلع الشهر الحالي، على قاعدة ينتشر فيها جنود أمريكيون في العراق.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اللفتنانت-كولونيل توماس مامبل أن العسكريين أصيبوا بارتجاج دماغي، وأضاف أن 39 التحقوا بوحداتهم من أصل المصابين الـ64، وعاد الآخرون إلى الولايات المتحدة.وفي الثامن من الشهر الجاري، أطلقت إيران 12 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تضم قوات أمريكية، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابياً.وتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني في غارة أمريكية في العراق، فجر 3 يناير/كانون الثاني الجاري.ودفع مقتل سليماني عدة دول غربية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد، خشية ردود فعل انتقامية.وقاعدة عين الأسد "القادسية سابقا" تعد ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يعلن حصيلة جديدة لجنوده المصابين بـ"عين الأسد") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يعلن حصيلة جديدة لجنوده المصابين بـ"عين الأسد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).