المرجعية تندد باستخدام العنف وترفض تعطيل التعليم والخدمات

2020/01/31 | 23:04 - المصدر: الصباح

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كربلاء / الصباح

عدت المرجعية الدينية العليا، أمس الجمعة، البرلمان المقبل بأنه المعني باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد، مطالبة بالرجوع الى صناديق الاقتراع «نظراً للانقسامات التي تشهدها القوى السياسية»، وبينما حذرت من قيام البعض بالاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية والمتظاهرين، رفضت ممارسة أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية.

وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف: «لقد مضت أربعة اشهر على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتخليص البلد من براثن الفساد والفشل التي عمّت مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها، وفي خلال هذه المدة سالت الكثير من الدماء البريئة وأصيب الآلاف من المواطنين، ولا يزال يقع هنا وهناك بعض الاصطدامات التي تسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء».



وأضاف الكربلائي ان «المرجعية الدينية إذ تؤكد مرة أخرى ادانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضها القاطع لمحاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة، فإنها في الوقت نفسه ترفض ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية.



وشدد الشيخ الكربلائي على ضرورة «الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة، ليقول الشعب كلمته ويكون مجلس النواب المقبل المنبثق عن ارادته الحرة هو المعنيّ باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد، لا سيما في ما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً.

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