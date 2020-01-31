انفصال تاريخي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

2020/01/31 | 23:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن / وكالات

بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على تصويت 52 بالمئة من البريطانيين لصالح الخروج في استفتاء عام 2016، أصبحت بريطانيا أمس الجمعة أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي لتنهي بذلك علاقة صاخبة استمرت 47 عاما، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات والتقلبات، في انفصال تاريخي سيحتفل به مناصرو {بريكسيت} بينما يثير مشاعر حزن لدى مؤيدي

أوروبا.

لكن هذه النهاية ليست سوى بداية فصل ثان من مسلسل {بريكسيت} الطويل، وهي المفاوضات المعقدة بشأن العلاقات التي ستربط لندن وبروكسل بعد المرحلة الانتقالية التي انتهت في 31 كانون الأول الموافق امس الجمعة، وبالتوازي مع ذلك ستدخل بريطانيا في مفاوضات مع الحليف الأميركي التاريخي، بعدما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب حماسة لهذا الانفصال، معتبرا أنه يشكل آفاقا اقتصادية جديدة.

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