إجراءات احترازية لمواجهة فايروس «كورونا»

2020/01/31 | 23:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

كشفت مديرية صحة الكرخ عن تجهيز مستشفى لاستقبال المواطنين الوافدين من المناطق المصابة بفايروس كورونا، مؤكدة عدم وجود اي حالة اصابة او اشتباه او احتجاز بشأن الفايروس، في حين اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية المباشرة بعدة اجراءات احترازية بالتعاون مع وزارة الصحة تفادياً لانتقاله إلى العراق.

وقال مدير عام صحة بغداد الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، في تصريح صحفي: «لا توجد اي حالة اصابة بمرض فايروس كورونا ولا اي حالة مشتبه بها ولا اي حالة احتجاز لمواطن اتى من الصين بحسب ما يشاع».

وأضاف الحجامي أن «كل الذي حصل ان مستشفى الفرات تم تجهيزه لاستقبال المواطنين الوافدين من المناطق الموبوءة حصرا وليس كل الصين على اعتبار ان الصين ليست كلها موبوءة، فهناك منطقة معينة»، لافتا الى أن «العراقيين الوافدين من هذه المنطقة ستتم استضافتهم للتأكد من سلامتهم فقط ومن ثم مغادرتهم».

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