سقوط مجموعة صواريخ بمحيط مستوطنة سديروت

2020/01/31 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ واحد في محيط مستوطنة “سديروت”.ودوّت صافرات الإنذار، في مستوطنات غلاف غزة بالأراضي المُحتلة، فيما قالت وسائل إعلام عبرية، أن “صافرات الإذار دوت في مستوطنتي ‘سديروت وأبيم”.وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، انه “سمع دوي انفجارات في سديروت بعد انطلاق صفارات الإنذار.وأشارت إلى أن “القبة الحديدية اعترضت […]

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