الفتح: وجود شبه اجماع على تولي محمد علاوي رئاسة الحكومة المؤقتة

2020/01/31 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو تحالف الفتح، نسيم عبد الله، اليوم الجمعة، عن وجود شبه اجماع على تولي محمد علاوي رئاسة الحكومة المؤقتة.وقال عبد الله، لـ”العهد “، انه “وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فأن محمد علاوي هو الاقرب لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث يوجد شبه اجماع على اختياره”.واضاف أن “علاوي سيتم تقديمه اليوم او يوم غد رسمياً لرئاسة […]

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