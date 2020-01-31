بسبب «سُلَيماني».. حزب الله يُعاقب صاحبَة مطعمٍ في لُبنان

2020/01/31 | 23:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق يبدو أن تداعيات مقتل قائد #فيلق_القدس الإيراني #قاسم_سليماني، قد أخذَت شكلاً جديداً، إذ وصلَت الخلافات بشأن كل ما يُذكر عنه سواءً في (السلب أو الإيجاب) في […]

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