2020/01/31 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ آثار نجم بوليوود سلمان خان، غضب جمهوره بسبب تصرف مفاجئ له مع أحد معجبيه أثناء تواجده بمطار الهند.وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، مقطع فيديو للنجم الهندى ، وهو يلتقط صورة تذكارية مع إمرأة وطفلها ، ثم انطلق بعدها إلى باب صالة الوصول، الذي تواجد عنده معجب يمسك بهاتفه لأعلى، ويحاول التقاط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : “سلمان خان” يثير غضب جمهوره بعد تعديه على أحد معجبيه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : “سلمان خان” يثير غضب جمهوره بعد تعديه على أحد معجبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).