شاهد .. هذا مافعلته قوات السلطة باحد المتظاهرين

2020/01/31 | 23:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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