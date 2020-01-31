الأبعاد السياسية لموقف المملكة العربية السعودية من القواعد الأمريكية في العراق

2020/01/31 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د .جواد الهنداوي تصريح السيد فيصل بن فرحان آل سعود ، وزير خارجية المملكة ،في مقابلة له على شبكة ” ال س أن أن ” ،يوم ٢٠٢٠/١/٢٧ ، هو سبب تناول الموضوع .قال في تصريحهِ ” ان بلاده لا تؤيد خروج القوات الأمريكية من العراق ، و ان خروجها سيدفع بالمنطقة ان تصبح […]

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