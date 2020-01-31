الاعلام الامني: سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في نينوى

2020/01/31 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الاعلام الامني، الجمعة، سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إن "خمس قذائف سقطت قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشرة".

وأضافت، أنه "لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن اصابة 4 منتسبين بقنبلة يدوية في ساحة الخلاني.

وقالت القيادة في بيان، "اعتداء جديد يطال القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد، بواسطة رمانة يدوية ألقيت عل

بغداد اليوم - الانبار

أعلن نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله، الجمعة، عن تصدي قوات اللواء 18 في الحشد لهجوم شنه تنظيم داعش غربي المحافظة.

وقال نصر الله في تصريح نقله موقع "الحشد الشعبي"، إن "

بغداد اليوم- بغداد

طالب الناطق الرسمي للجبهة التركمانية العراقية‎ ، محمد سمعان، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، بسد الثغرة الأمنية في جنوب كركوك.

وقال سمعان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ا

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