التربية تعلن موعد اطلاق رواتب موظفيها

2020/01/31 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة التربية، الجمعة، عن موعد اطلاق رواتب موظفيها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزيرة التربية سها خليل العلي بك تابعت وبشكل مباشر مسألة تأخر رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد لشهر كانون الثاني الحالي وذلك لمعرفتها بأهمية هذا الملف المرتبط بحياة الموظفين ووضعهم المعاشي".

واضافت أن "العلي بك اجرت اتصالات مكثفة مع كل من محافظة بغداد ووزارة المالية، حيث اكدت المحافظة لمعالي الوزيرة استكمال اجراءات وزارة المالية المتعلقة بهذا الامر"، مشيرة الى أن "اطلاق الرواتب سيكون مطلع الاسبوع المقبل".

واوضحت أن "مسألة تأخير تسليم رواتب موظفي مديريات التربية لا يتعلق بإجراءات الوزارة وذلك لان رواتب المديريات تصرف من قبل المحافظات".

بغداد اليوم- البصرة

أعلن مدير مطار البصرة الدولي، سمير يونس، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، صدور امر بعدم دخول اي شخص يحمل الجنسية الصينية للعراق .

وقال يونس في بيان مقتضب، إن "سلطة المطار الامنية وجهت بعدم استقبال أي شخص يحمل الجنسي

بغداد اليوم- كربلاء

نفت مسؤولة في صحة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابة بالكوادر الصينية بفايروس كورونا، من العاملين في مصفى المحافظة؟

وقالت زينب المعمار، مديرة شعبة السيطرة على الأمراض الإنتقالية في قسم&nb

بغداد اليوم- ذي قار

نفت دائرة صحة ذي قار ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود حالتين اصابة بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري، في بيان ان "المحافظة لم تسجل اي حالة اشتباه او اصابة بفايروس الكورونا وان الدائرة ا

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