السيستاني يطالب بانتخابات مبكرة والصدر يغيرقراره والساحات ترفض آخر المرشحين

2020/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬النجف‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وعامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ ‭ ‬تصاعدت‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للوزراء،‭ ‬بعد‭ ‬خطبة‭ ‬شديدة‭ ‬اللهجة‭ ‬من‭ ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬الشيعية‭ ‬العليا،‭ ‬وتراجع‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬سلبا‭ ‬او‭ ‬ايجابا‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬داعياً‭ ‬أنصاره‭ ‬للعودة‭ ‬مجدداً‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تخمد‭ ‬انتفاضته‭ ‬بانسحاب‭ […]

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