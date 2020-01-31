درس الصين العراقي

2020/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام أي‭ ‬عالم‭ ‬معقد‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬تتحول‭ ‬فيه‭ ‬الصين‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬شبه‭ ‬معزولة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬بسبب‭ ‬فايروس‭.‬دلالات‭ ‬عميقة‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬التأمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظرية‭ ‬الموامرة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دونها‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬فرق‭ ‬،‭ ‬مادام‭ ‬هناك‭ ‬واقع‭ ‬جديد‭ ‬يهز‭ ‬العالم‭ .‬ ‭ ‬هذا‭ ‬الدرس‭ ‬الصيني‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬تقليبه‭ […]

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