2020/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بروكسل- لندن -الزمان أثنى رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبيل بريكست على ما وصفوه ب»اوروبا على عتبة عصر جديد»، مذكرين المملكة المتحدة بأنّها ستخسر «مكتسبات» الدولة العضو، وذلك في رسالة نشرت الجمعة، المصادف ليوم الطلاق التاريخي. وأعرب شارل ميشال (المجلس الأوروبي) واورسولا فون دير لاين (المفوضية) وديفيد ساسولي، (البرلمان) في النص عن «الاستعداد للانخراط […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا والاتحاد الأوربي: دقت ساعة الفراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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