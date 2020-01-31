بريطانيا والاتحاد الأوربي: دقت ساعة الفراق

2020/01/31 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أثنى‭ ‬رؤساء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قبيل‭ ‬بريكست‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفوه‭ ‬ب‮»‬اوروبا‭ ‬على‭ ‬عتبة‭ ‬عصر‭ ‬جديد‮»‬،‭ ‬مذكرين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بأنّها‭ ‬ستخسر‭ ‬‮«‬مكتسبات‮»‬‭ ‬الدولة‭ ‬العضو،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرت‭ ‬الجمعة،‭ ‬المصادف‭ ‬ليوم‭ ‬الطلاق‭ ‬التاريخي‭.‬ وأعرب‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬‭(‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭)‬‭ ‬واورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬‭(‬المفوضية‭)‬‭ ‬وديفيد‭ ‬ساسولي،‭ ‬‭(‬البرلمان‭)‬‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الاستعداد‭ ‬للانخراط‭ […]

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