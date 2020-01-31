التربية تحدد تاريخ توزيع رواتب موظفيها

2020/01/31 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الجمعة، تحديد موعد اطلاق رواتب موظفيها.وقالت الوزارة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “وزيرة التربية سها خليل العلي بك تابعت وبشكل مباشر مسألة تأخر رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد لشهر كانون الثاني الحالي وذلك لمعرفتها بأهمية هذا الملف المرتبط بحياة الموظفين ووضعهم المعاشي”.واضافت أن “العلي بك […]

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