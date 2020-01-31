عمليات بغداد: اصابة 4 منتسبين بقنبلة يدوية في ساحة الخلاني “موسع”

2020/01/31 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اصابة 4 منتسبين بقنبلة يدوية في ساحة الخلاني.وذكرت القيادة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “اعتداء جديد يطال القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد، بواسطة رمانة يدوية ألقيت عليهم خلال ادائهم الواجب”.وأضاف، البيان ان “ما ادى الى اصابة اربعة منتسبين، كمعلومات أولية […]

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