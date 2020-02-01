اعلام العراق الامني: سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة

2020/02/01 | 00:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي الجمعة عن سقوط 5 قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى شمالي العراق....

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