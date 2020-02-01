2020/02/01 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط 5 قذائف هاون قرب قاعدة القيارة بمحافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: سقوط 5 قذائف هاون قرب قاعدة القيارة بنينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: سقوط 5 قذائف هاون قرب قاعدة القيارة بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).