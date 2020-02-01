2020/02/01 | 00:17 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفتلاوي لوزير الصحة بشأن كورونا:وزارتنا صامتة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 00:17.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي لوزير الصحة بشأن كورونا:وزارتنا صامتة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي لوزير الصحة بشأن كورونا:وزارتنا صامتة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي لوزير الصحة بشأن كورونا:وزارتنا صامتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).