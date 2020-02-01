2020/02/01 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 00:27.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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