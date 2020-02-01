انفراجة في أزمة سد النهضة.. الاتفاق على جدول خطة ملء السد والتوقيع النهائي في فبراير

2020/02/01 | 00:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ وكالات/ قال وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان يوم الجمعة إنهم سيوقعون اتفاقا نهائيا بحلول نهاية شهر فبراير شباط

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