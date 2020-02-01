العراق يترأس الاجتماع العربي لبحث {صفقة القرن»

2020/02/01 | 00:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

القاهرة / إسراء خليفة

يترأس العراق اليوم السبت اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات صفقة القرن، في وقت أبدت فيه الأمم المتحدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لضمان وحدة واستقرار العراق.

وأفادت بيانات منفصلة لوزارة الخارجية، بان وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى بحث التطوُّرات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

وعبر غوتيريش - بحسب البيان - عن "استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعراق على جميع الصعد لضمان وحدته واستقراره".

إلى ذلك، يلتقي وزير الخارجية محمد علي الحكيم في القاهرة اليوم السبت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والخاص بخطة السلام التي أعلنتها الولايات المتحدة الاميركية بشأن الشرق الأوسط.

وأفاد مصدر بالجامعة العربية لـ "الصباح"، بان "اللقاء يتضمن التباحث في مجمل القضايا العربية، وخاصة آخر التطورات الخاصة بالعراق، وكذلك التباحث عما سيتفق عليه وزراء الخارجية من قرارات بما يخص ما يسمى بـ (صفقة القرن) التي أطلقتها واشنطن الاسبوع الماضي، وسيحضر الاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف: إن "العراق سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات صفقة القرن".

في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية مكالمتين هاتفيتين مع كل من نظيريه الفلسطيني والأردني رياض المالكي وأيمن الصفدي، وبحث خلالهما تطورات الأوضاع الأخيرة في الشأن الفلسطينيّ، وتأثيرات "صفقة القرن" في استقرار المنطقة.

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